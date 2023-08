FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Halbjahreszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht zur ersten Jahreshälfte des Technologiekonzerns sei robust gewesen und die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Trioptics, einem Teilbereich der Sparte Advance Photonic Solutions (APS), setzt Schlamp jedoch aufgrund der fortgesetzten Schwäche des weltweiten Smartphone-Marktes Fragezeichen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr. Er passte seine Schätzungen an und senkte daher den fairen Wert./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 14:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 14:59 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

