Bahnt sich mit Nvidia an der Spitze eine Verlängerung der monatelangen Euphorie rund um die Künstliche Intelligenz (KI) an? Der zurzeit wichtigste Halbleiterkonzern startete am Montag dieser Woche mit + 7,1 %, führte damit den Nasdaq 100 an und stabilisierte andere Halbleiteraktien (Beispiel siehe Chart). Nach dem Allzeithoch vom 14. Juli (480,88 $) war Nvidia schon klar auf Abwärtskurs. Doch die vierwöchige Korrektur (- 16,2 %) mündete in die Gegenbewegung. Bleibt sie stabil?



Kurstreiber Nr. 1 war ein Analystenkommentar von Morgan Stanley. Nvidia sei ein "Top-Pick" mit Kursziel 500 $. Man erwartet vom nächsten Zahlentermin am 23. August positive Impulse. In ähnlicher Weise legten Barclays und auch HSBC ihre Ziele auf 600 $. Zu diesem Kurs hätte Nvidia einen Börsenwert von 1,48 Bio. $ (aktuell 1,08 Bio. $). Sowie ein KGV um 66, abgeleitet aus aktuell angezeigtem KGV 48.



