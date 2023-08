Der deutsche Aktienmarkt hat zu Beginn der neuen Woche keine klare Richtung gefunden. Während sich die Standardwerte überwiegend behaupteten, setzten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe ihre moderate Talfahrt vom Freitag fort. Mit einem Plus von fast sechs Prozent stach die Aktie von Continental dabei als größter Gewinner im HDAX heraus.Der DAX schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 15.603,28 Punkten, nachdem er in der Vorwoche mehr als anderthalb Prozent verloren hatte. Der MDAX ...

