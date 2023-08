Der Swiss Market Index schliesst zu Wochenbeginn 0,09 Prozent höher auf 10'848,34 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem schwachen Vorwoche zumindest stabilisiert. Zu Beginn des Handels hatten sich die Anleger sogar noch auf eine Kurserholung eingelassen. Sinkende Notierungen beim Dow Jones Industrial liessen am Nachmittag aber die Gewinne wieder abschmelzen. In den Wochen davor hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken...

Den vollständigen Artikel lesen ...