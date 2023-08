Der deutsche Import von frischem Obst und Gemüse ist in dem ersten Halbjahr dieses Jahres weiter zurückgegangen. Nach der starken Abnahme in den letzten Jahren beschränkte sich der Rückgang nun auf etwa 3 Prozent. Bei dem Wert ergibt sich ein anderes Bild, denn dieser belief sich auf 7,34 Milliarden EUR. Das waren 8 % mehr als in den beiden Jahren zuvor, so das deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...