In der Region Turkestan (Republik Kasachstan) errichtete das türkische Unternehmen GenGroup Qazaqstan einen 5,3 Hektar großen Gewächshauskomplex mit Bananenstauden. Dies berichtete ElDala.kz unter Berufung auf den Pressedienst des Landwirtschaftsministeriums der Republik Kasachstan, so teilt EastFruit.com mit. Bildquelle: Shutterstock.com Die Kosten des Projekts in der ersten...

