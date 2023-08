In dem zweiten Quartal (Q2) 2023 war der Einzelhandelsumsatz mehr als 6 % höher als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg ist auf höhere Verkaufspreise zurückzuführen. Der Umsatz in dem Lebensmittelsektor stieg im Vergleich zu dem Vorjahr um fast 10 %. Dies meldet das niederländische Statistikamt (CBS) auf der Grundlage neuer vierteljährlicher Zahlen...

