Im April kündigte das Berliner Photovoltaik-Unternehmen den groß angelegten Rollout der intelligenten Messsysteme an. Bis zum Jahresende sollen mindestens 22.000 Smart Meter bei Kunden verbaut sein.So langsam kommt der Smart-Meter-Rollout in Deutschland voran. Verschiedene Unternehmen kündigten im Frühjahr an, ihre Photovoltaik-Kunden künftig mit den intelligenten Messsystemen mit Smart-Meter-Gateways ausstatten zu wollen. Eines davon war Enpal. Nun hat das Berliner Unternehmen, das seit April die Smart Meter verbaut, bereits das 10.000 System bei einem Hausbesitzer verbaut, wie es am Dienstag ...

