Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft fester. Erneut nimmt der SMI damit einen Anlauf zu einer Gegenbewegung.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft fester. Erneut nimmt der SMI damit einen Anlauf zu einer Gegenbewegung. Am Vortag hatte der Leitindex nach zwischenzeitlich klaren Gewinnen lediglich ein knappes Plus über die Ziellinie gerettet. Mangels richtungsgebender Impulse rechnen Marktteilnehmer allerdings erneut mit einem eher zurückhaltenden Geschäft.

