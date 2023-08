Die Secursun, ein Jointventure von Sunotec und Securenergy Solutions, beginnt mit dem Bau ihres ersten Solarparks in Deutschland. Das Gemeinschaftsunternehmen war 2022 mit diesem Zweck gegründet worden. Zwischen Ende 2023 und 2026 will die Secursun in Deutschland mehr als 50 Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen fertigstellen. Das Solarpark-Portfolio von Secursun in Deutschland beträgt nach eigenen Angaben 1,1 GW. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 sind in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung ...

