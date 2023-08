Europas Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Mit Rückenwind der Wall Street ging es erneut nach oben.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Mit Rückenwind der Wall Street ging es erneut nach oben. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 1,4 Prozent auf 4283,89 Punkte. Damit setzte er seine Erholung von dem jüngsten Rücksetzer fort. Der französische Cac 40 legte unterdessen um 1,25 Prozent auf 7288,08 Zähler zu. Etwas geringer fiel das Plus beim britischen FTSE 100...

