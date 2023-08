Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.770 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei Infineon, Vonovia und SAP. Verluste gab es entgegen dem Trend lediglich bei Rheinmetall und Merck. Laut Marktexperte Andreas Lipkow setzt der deutsche Aktienmarkt aktuell seine Kurskonsolidierung fort: "Es muss sich nun zeigen, ob die Investoren neue Kaufargumente finden und dadurch den Dax wieder in seine Handelsspanne zwischen 15.750 und 15.950 Punkten zurückführen können." Im Fokus stehen laut Lipkow am Dienstag wieder die "High-Beta-Titel aus den Technologiesektoren". Weniger gefragt seien dagegen Titel aus den defensiven Branchen.



"Das Handelsvolumen liegt insgesamt jedoch noch leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Handelstage." Insgesamt zeichne sich der Handel durch eine Lustlosigkeit und eine abwartende Haltung der Investoren aus. "Das kann sich heute Nachmittag mit den US-Konjunkturdaten schnell ändern", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,0892 US-Dollar (-0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9181 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,18 US-Dollar. Das waren 28 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

