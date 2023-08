Berlin - Vor dem Hintergrund der jüngsten Einschätzungen des Expertenrats für Klimafragen zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wirft die Umweltorganisation Greenpeace der Ampel-Koalition Planlosigkeit vor. "Der Expertenrat entlarvt den Klimaschutz der Ampel als Luftschloss", sagte der Greenpeace-Kampagnenleiter für Klima und Energie, Karsten Smid, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgaben).



Es fehle jeglicher Plan, wie das Land wieder auf Klimakurs komme. "So schmilzt Deutschlands verbleibendes CO2-Budget schneller als die Alpengletscher in der Sommerhitze." Neben dem Gebäudesektor sei vor allem der Verkehrsbereich problematisch. "Verantwortlich aber ist die gesamte Koalition. Die Regierung von Bundeskanzler Scholz wird mit dem Schönrechnen und Aufsummieren unzähliger, kaum wirksamer Einzelmaßnahmen den Rückstand nicht aufholen."



Dabei sei sofortiger Klimaschutz auch im Interesse der Wirtschaft, "denn jede Tonne CO2, die heute nicht eingespart wird, kommt uns künftig teuer zu stehen", so Smid. Daher brauche Deutschland eine Obergrenze für das noch verbleibende CO2-Budget. Zuvor hatte der unabhängige Expertenrat für Klimafragen das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung als unzureichend kritisiert.

