Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023



Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) werden von der Gesellschaft zum 30.06.2023 und damit nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 / 2023 wie folgt ausgewiesen:



Ergebnis nach Steuern: - TEUR 113 (Vorjahresperiode - TEUR 27)

Bilanzsumme: TEUR 4.645 (30.09.2022: TEUR 4.794)

Eigenkapitalquote: 34,7 % (30.09.2022: 36,8 %)



Der Q-Soft Verwaltungs AG weist zum 30.06.2023 einen Periodenverlust in Höhe von TEUR 113 (Vorjahresperiode - TEUR 27) aus. In den Vergleichszahlen der Vorjahresperiode sind Erträge aus dem Verkauf von Wertpapieren in Höhe von TEUR 65 sowie zugeflossene Zins- und Dividendenerträge in Höhe von TEUR 117 enthalten, beide Positionen sind im laufenden Geschäftsjahr noch undotiert.



Wie bereits mitgeteilt, hat die KST Beteiligungs AG eine Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr nicht ausgeschüttet. Seitens der weiteren im Assetportfolio befindlichen Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG wird in diesem Geschäftsjahr eine Dividende ebenfalls nicht zur Ausschüttung kommen. Die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses der Q-Soft Verwaltungs AG wird daher wie bereits angekündigt davon abhängig sein, inwieweit im letzten Geschäftsjahresquartal vorhandene stille Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.



Die laufenden Aufwendungen der Gesellschaft verblieben im Wesentlichen auf oder sogar, wie die verschiedenen betrieblichen Kosten (TEUR 27, Vorjahresperiode TEUR 32) unter dem Niveau des Vorjahres. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft zur Finanzierung ihres Assetportfolios lagen nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit TEUR 75 leicht unter der Vergleichszahl der Vorjahresperiode (TEUR 78).



Gechingen, 22. August 2023

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand



Kontakt:

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen



Telefon 07031 4690960

Telefax 07056 965218

www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de



HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart



Vorstand: Martin Schmitt

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



22.08.2023 CET/CEST

