Die wachsende Präsenz von Embedded Finance, die Integration von Finanzdienstleistungen in die Customer Journey durch Fremdanbieter eröffnet einen enormen Wachstumsmarkt.Zürich - Am 13. und 14. November 2023 versammelt das Swiss Payment Forum die Schweizer Financial Service Industry in Zürich, um die aktuellen Entwicklungen in der Zahlungsbranche zu beleuchten. Die wachsende Präsenz von Embedded Finance, die Integration von Finanzdienstleistungen in die Customer Journey durch Fremdanbieter eröffnet einen enormen Wachstumsmarkt. Embedded Finance bietet vielfältige...

Den vollständigen Artikel lesen ...