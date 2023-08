In den USA geht es am Dienstag an den Börsen zum Handelsstart ähnlich weiter wie zum Wochenstart.New York - In den USA geht es am Dienstag an den Börsen zum Handelsstart ähnlich weiter wie zum Wochenstart. Der bekannteste Wall Street Index Dow Jones Industrial wirkt wie festgenagelt, während sich die überwiegend mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Indizes weiter erholen. Die Konjunkturdaten hätten in der letzten Zeit die Widerstandskraft der Wirtschaft unterstrichen und stützten so die...

Den vollständigen Artikel lesen ...