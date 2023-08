Schon zum 5. Mal schlug digitalswitzerland am 21. und 22. August 2023 auf höchster Ebene die Brücke zwischen Bildung, Wirtschaft und Politik.Zürich - Schon zum 5. Mal schlug digitalswitzerland am 21. und 22. August 2023 auf höchster Ebene die Brücke zwischen Bildung, Wirtschaft und Politik. Nationale und internationale Führungskräfte und Vordenker:innen folgten dem Ruf der Standortinitiative ins Dolder Grand in Zürich, um künstliche Intelligenz aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Die Meinungsbildung zum Thema künstliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...