Robustes Umsatzwachstum um 13 auf 5,5 Mrd. EUR. Das organische Wachstum von 8 ist insbesondere auf das Wachstum im Segment Danfoss Power Electronics and Drives zurückzuführen. Das Wachstum durch Fusionen und Übernahmen betrug 6 %.

Anhaltend starke Dynamik in Nordamerika, während sich die europäischen Märkte normalisieren. China bewegt sich auf Vorjahresniveau, Indien verzeichnet deutliches Wachstum.

Anstieg des Betriebsergebnisses (EBITA) um 20% auf 686 Mio. EUR bei einer Marge von 12,4%.

Die fortlaufend erheblichen Investitionen in neue nachhaltige Technologien und Innovationen steigen um 17 auf 249 Mio. EUR und entsprechen damit 4,5 des Umsatzes; gleichzeitig steigen die Investitionen in Produktionskapazität, Regionalisierung und digitale Lösungen um 68 auf 274 Mio. EUR.

Alle nordamerikanischen Anlagen sollen bis 2025 mit Solarenergie betrieben werden, da Danfoss die Klimaneutralität seiner weltweiten Operationen bis 2030 anstrebt.

Ausblick 2023 bestätigt. Umsatz wird sich im Bereich von 10,4 bis 11,9 Mrd. EUR und EBITA-Marge im Bereich von 11,5 bis 13,0% bewegen.

Mit den Halbjahresergebnissen setzt Danfoss die Transformation und Umsetzung seiner grünen Wachstumsstrategie Core Clear 2025 fort.

Danfoss investierte weiterhin erheblich in Fusionen und Übernahmen, digitale Transformation, Innovation und die Erweiterung der Kapazität und regionalen Präsenz, um Kunden und Partnern erstklassige Lösungen anzubieten. Ziel ist es, der bevorzugte Technologiepartner zu sein und die Dekarbonisierung weltweit gemeinsam mit den Kunden durch Energieeffizienz, Maschinenproduktivität, geringere Emissionen und Elektrifizierung voranzubringen.

Der Umsatz stieg gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um 13%, das organische Wachstum betrug 8%, die EBITA-Marge erreichte 12,4%. Nach strategischen Investitionen auf anhaltend hohem Niveau in Innovation und neue Technologien stieg das EBITA um 20% auf 686 Mio. EUR. Ergebnistreiber waren der höhere Umsatz, Synergien aus Fusionen und Übernahmen sowie die Beseitigung von Störungen in den weltweiten Lieferketten.

"Ich möchte dem gesamten Team von Danfoss für die soliden Halbjahresergebnisse danken. Insbesondere möchte ich unsere anhaltend starke Wachstumsdynamik in Amerika und Indien sowie in unserem Segment Power Electronics and Drives hervorheben", sagte Kim Fausing, President und CEO von Danfoss.

Am 1. März schloss Danfoss die Übernahme des deutschen Verdichterherstellers BOCK GmbH ab, einen weltweiten Technologieführer bei halbhermetischen Verdichtern für natürliche Kältemittel. Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach klimafreundlichen Technologien für gewerbliche Kältetechnik hat Danfoss in diesen Bereich investiert, um sein Portfolio an Verdichtern zu erweitern. Die Integration des Hydraulikgeschäfts von Eaton und Semikron Danfoss schreitet ebenfalls gut voran.

Danfoss machte überdies einen weiteren Schritt in Richtung des Ziels der Kohlenstoffneutralität seiner eigenen globalen Aktivitäten (Scope 1 2) bis 2030 durch die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags für Solarstrom in den USA ab 2025. Der Strom wird von einer neuen, sechs Quadratmeilen großen Farm in Texas, USA, bezogen. Der erste Spatenstich ist für November vorgesehen und die Anlage soll bis Frühjahr 2025 voll einsatzfähig sein.

"Wir sind entschlossen, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Geschäfts zu stellen, und unser Anspruch ist die Erzielung der weltweiten Kohlenstoffneutralität über unsere gesamten Tätigkeitsbereiche bis 2030. Wir machen große Fortschritte bei der Dekarbonisierung in Scope 1 und 2 und die Scope-3-Initiativen sind im Gange. Ein gutes Beispiel ist der neue Stromabnahmevertrag, der unseren jährlichen Stromverbrauch in Nordamerika vollständig durch grüne Energie ersetzt. Dadurch wird unser CO2-Fußabdruck in Nordamerika um 75 und weltweit um 21 gesenkt", sagte Kim Fausing.

Finanzieller Ausblick 2023 bestätigt

Der Anspruch von Danfoss ist weiterhin der Ausbau bzw. die Aufrechterhaltung des Marktanteils. Im Gesamtjahr wird der Umsatz voraussichtlich in der Größenordnung von 10,4 bis 11,9 Mrd. EUR liegen. Nach der Fortsetzung der Integration der bereits erworbenen Unternehmen und die Investition in Entwicklung neuer Produkte und Lösungen wird eine EBITA-Marge von 11,5 bis 13,0 erwartet. Die erwartete Wachstums- und Rentabilitätsleistung hängt von der Entwicklung der weltweiten Lieferkettenunterbrechungen, dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und der Pandemie sowie von den allgemeinen Wachstumsraten der Weltwirtschaft ab.

Kennzahlen für die ersten sechs Monate des Jahres 2023

Der Umsatz stieg um 13% auf 5.528 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: 4.906 Mio.) bei einem organischen Wachstum von 8%.

Die Investitionen in Innovation (F&E) stiegen um 17% auf 249 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: 212 Mio.), was 4,5% des Umsatzes entspricht (1. Halbjahr 2022: 4,3%).

Die Investitionen (CAPEX) ohne M&A stiegen um 68% auf 274 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: 163 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBITA) stieg um 20% auf 686 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: 570 Mio.), was zu einer EBITA-Marge von 12,4% (1. Halbjahr 2022: 11,6%) führte.

Der operative Free Cashflow nach Finanzposten und Steuern (vor M&A) belief sich auf -125 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: -226 Mio. EUR).

Der Reingewinn stieg um 39% auf 402 Mio. EUR (1. Halbjahr 2022: 289 Mio.).

Die vollständige Finanzmitteilung für das erste Halbjahr 2023 finden Sie unter danfoss.com.

Über Danfoss A/S:

Danfoss entwickelt Lösungen, die die Produktivität von Maschinen erhöhen, Emissionen reduzieren, den Energieverbrauch senken und die Elektrifizierung ermöglichen. Unsere Lösungen werden in Bereichen wie Kühlung, Klimatisierung, Heizung, Energieumwandlung, Motorsteuerung, Industriemaschinen, Automobil, Schifffahrt sowie Off- und On-Highway-Ausrüstung eingesetzt. Zudem bieten wir Lösungen für erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sowie Fernwärmeenergieinfrastruktur für Städte. Unsere innovative Technik reicht bis ins Jahr 1933 zurück. Danfoss ist ein Familienunternehmen in Stiftungsbesitz, das mehr als 42.000 Mitarbeiter*innen beschäftigt und mit 95 Fabriken weltweit Kund*innen in mehr als 100 Ländern beliefert.

www.danfoss.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230822200752/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt:

Amanda Chick, Global PR Lead

+357 9514 5470

amanda.chick@danfoss.com