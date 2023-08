Die UniCredit-Tochter Bank Austria (UCBA) hat ihre Klage gegen die BKS Bank zurückgezogen. Vor wenigen Tagen wurde baknnt, dass der Oberste Gerichtshof eine Revision der Bank Austria zurückgewiesen habe. Die UniCredit-Tochter Bank Austria wollte gerichtlich durchsetzen, dass bisherige Kapitalerhöhungen der BKS Bank, Oberbank und BTV als unzulässig festgestellt werden und künftige Kapitalerhöhungen, wie sie bisher erfolgt sind, verboten werden. "Die Anschuldigungen waren von Anfang an haltlos. Nachdem der Oberste Gerichtshof letzte Woche im Parallelverfahren gegen die BTV die Klage von der Bank Austria in allen Punkten abgeschmettert hatte, haben die Klägerinnen UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligung GmbH noch am Montagabend ihre weitgehend gleichlautende Klage gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...