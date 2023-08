Der DAX hat die am Vortag begonnen Stabilisierung am Dienstag schwungvoller fortgesetzt und letztlich deutlich höher geschlossen. Auch die Werte aus der zweiten und dritten Reihe legten überwiegend zu. Rückenwind lieferten dabei unter anderem starke Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq sowie von den Börsen in Shanghai und Hongkong. Der deutsche Leitindex schloss letztlich mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15.705,62 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Titel gewann 0,84 Prozent auf 27.239,60 ...

