Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag noch einen kleinen Tagesgewinn über die Ziellinie retten können.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag noch einen kleinen Tagesgewinn über die Ziellinie retten können. Dabei zeigte der Leitindex SMI eine ähnliche Entwicklung wie schon am Vortag: Nach einem euphorischen Start mit Zugewinnen von knapp einem Prozent ging es ab dem frühen Nachmittag stetig abwärts. Mit der Schlussauktion landete der Index fast auf dem Tagestief.

Den vollständigen Artikel lesen ...