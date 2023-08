Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihre leichte Erholung vom Vortag mit zunehmendem Schwung fortgesetzt.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihre leichte Erholung vom Vortag mit zunehmendem Schwung fortgesetzt. Der weitere Anstieg wird allerdings in erster Linie lediglich als eine Gegenbewegung auf die jüngste Korrektur interpretiert. «Es sind derzeit vielmehr die ausbleibenden negativen Nachrichten als positive Kaufimpulse, die für Gewinne sorgen»...

