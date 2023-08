Die Aktie von BioNTech knüpft am Dienstag an die starke Performance der vergangenen Tage an und legt im US-Handel rund 3,5 Prozent zu. Damit kann sich der Kurs nicht nur immer weiter vom Anfang August markieren Mehrjahrestief absetzen, sondern auch wichtige Chartmarken zurückerobert.Seit die BioNTech-Aktie nach der Zahlenvorlage am 7. August bei 95,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende März 2021 abgerutscht ist, hat sie in nur elf Handelstagen wieder satte 28 Prozent aufgeholt. Nach dem Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...