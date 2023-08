Der warme honigfarbene Beigeton spiegelt die wachsende Vorliebe der Verbraucher für sanftere, hellere Farbtöne wider

PPG (NYSE: PPG) gab heute die Wahl von Limitless (PPG1091-3) zu seiner Farbe des Jahres 2024 bekannt. Dieser moderne honigfarbene Beigeton bietet unendliche Design- und Stylingmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich von Wohn- und Geschäftsräumen, Konsumgüter und industrielle Anwendungen. Limitless wirkt gedeckt, edel und beruhigend und spiegelt eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu wärmeren, weniger gesättigten Farben für alles von Autos bis zu architektonischen Elementen wider.

Neben diesem charakteristischen Farbton haben die globalen Farbexperten von PPG eine Farbpalette mit über 40 komplementären Farbtönen zusammengestellt, die in drei verschiedene Farbpaletten oder "Volumina" unterteilt sind. Die erste umfasst sanfte, geerdete Farben; die zweite besteht aus erdigen Grüntönen, floralen Farben und anregenden Blautönen; und die dritte ist eine schöne Mischung aus verspielten und dramatischen Farben.

In Kombination mit den Farben aus diesen Paletten wirkt Limitless sehr warm und beruhigend, aber auch sehr stilvoll und elegant. Insgesamt erzählt die Kollektion die übergeordnete Geschichte, wie sich die kulturellen Strömungen in Richtung Optimismus, Kreativität und Introspektion verschieben.

"Limitless ist kräftig genug, um als führende Primärfarbe zu dienen, hat aber gleichzeitig die Essenz einer neutralen Farbe, sodass sie auch eine unterstützende Rolle spielen kann", so Ashley McCollum, PPG Marketing Manager und globaler Farbexperte, Architectural Coatings. "Wir gehen davon aus, dass die Farbe in der Architektur aufgrund ihrer Vielseitigkeit schnell zu einer der neuesten neutralen Farben werden wird."

Limitless passt sowohl zu warmen als auch zu kühlen Tönen wie abgetöntem Weiß, zarten Pastelltönen, erdigen Neutraltönen, gedämpften Edelsteintönen und kräftigen, hellen Nuancen. Die Farbe passt auch gut zu den beliebten schwarzen und messingfarbenen Metalltönen sowie zu Silber- und Bronzetönen.

"Wir beobachten weltweit eine Verschiebung von kühleren, tief gesättigten Tönen hin zu helleren, wärmeren Rot-, Gelb- und Beigetönen", so Vanessa Peterson, PPG Global Color Styling Leader, Industrial Coatings. "Für Produktdesigner, die sich abheben und aktuelle, sanfte Farbtöne aufgreifen möchten, bietet Limitless endlose Anwendungsmöglichkeiten, um einen modernen Touch zu verleihen, der von raffiniert bis verspielt reicht."

Die Farbprognose von PPG ist ein ganzheitlicher Prozess, der eine breite Palette von Endverbrauchersegmenten und Regionen abdeckt. Zur Erstellung der Kollektion 2024 hat das Farbdesignteam von PPG die soziale, kulturelle und politische Dynamik analysiert, die die Trends in jeder Region der Welt beeinflusst.

"Wir haben bei unserem jährlichen Workshop festgestellt, dass die Verbraucher auf der Suche nach Geborgenheit in einer chaotischen Welt sind, dass sie bereit sind, sich mit Konventionen zu brechen, und dass sie sich zunehmend auf Kreativität, Wohlbefinden und Erfüllung konzentrieren", so McCollum. "Was die Farben betrifft, so fördern diese Gefühle die Vorliebe für stabilisierende, beruhigende Töne mit Wohlfühlcharakter."

