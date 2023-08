San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das Supermicro Multi-Node BigTwin® HCI-System mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation bietet die 2-fache E/A-Bandbreite mit PCIe 5.0 und die bis zu 1,5-fache Speicherbandbreite mit DDR5 und unterstützt integrierte CPU-Beschleuniger für arbeitslastspezifische LeistungssteigerungenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigte heute eine neue VMware vSAN-Lösung an, die für den Betrieb von hyperkonvergenten virtualisierten Workloads der Unternehmensklasse optimiert ist. Da virtualisierte Workloads immer fortschrittlicher werden, steigen die Anforderungen an die Verarbeitungs- und Speicherleistung, was eine größere Kapazität erfordert, um die SLAs der Anwendungen zu erfüllen und die Dichte der virtuellen Maschinen zu maximieren. Diese Lösung nutzt auch den neuesten Intel AMX-Beschleuniger für KI-Workloads.Im Vergleich zum Supermicro X11 BigTwin ergaben die von Supermicro durchgeführten Benchmark-Tests einen bis zu 4,7-fach höheren E/A-Durchsatz und eine 8,2-fach geringere Latenzzeit beim HCIBench-Benchmark, einen bis zu 4,9-fach schnelleren Inferenzdurchsatz bei der Bildklassifizierung beim ResNet50-Modell und einen bis zu 4-fach schnelleren Durchsatz bei der Verarbeitung natürlicher Sprachen beim BERT-Large-Modell. Darüber hinaus kann die überlegene Leistung und Effizienz der Supermicro X13 BigTwin-Architektur eine bis zu 3-fache Kosten- und Leistungsverbesserung bei gleichem Node Footprint im Vergleich zu einem ähnlichen Einsatz auf Basis von Supermicro-Systemen der älteren Generation bieten. Dies ist ein überzeugendes Argument für Unternehmen, ihre veraltete Infrastruktur aufzurüsten."Supermicro ist weiterhin führend in der HCI-Industrie mit der ersten Gen5 vSAN-Lösung, die auf den skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation basiert", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere branchenführende Supermicro BigTwin-Plattform unterstützt die neueste Generation von Flash-Speichermedien in dichten, für HCI optimierten Multi-Node-Formfaktoren, um vSAN sofort auszuführen. Kunden von Supermicro X13 BigTwin und vSAN profitieren von einem 4,7-fach höheren Durchsatz und einer 8,2-fach niedrigeren Latenz beim HCIBench-Benchmark mit Leistungssteigerungen von Generation zu Generation. Mit dieser Lösung können Kunden mehr Instanzen auf der gleichen Hardware und dem gleichen Rack-Platz ausführen, was die Leistung und Auslastung verbessert und gleichzeitig die Kosten senkt."Um mehr über die Supermicro vSAN-Lösung zu erfahren, können Sie sich ein kurzes Video anschauen, indem Sie hier klicken.Die Supermicro X13 BigTwin-Plattform bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Rechenleistung, Speicherdichte, Speicherkapazität und Redundanz für HCI-Implementierungen. Die vSAN-fähigen Nodes können sofort eingesetzt werden, ohne dass herkömmliche Unternehmensspeichersysteme erforderlich sind. Die Supermicro X13-Architektur mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation bietet Unterstützung für die neuesten PCIe 5.0 NVMe-Laufwerke von branchenführenden Anbietern für eine beispiellose Speicherleistung.Laden Sie die Solution Briefs herunter, die die Supermicro vSAN-Lösungen im Detail beschreiben:Supermicro Solution Brief: vSan für KI (vSAN for AI))Supermicro Solution Brief: vSan für HCI (vSAN for HCI))Die Supermicro X13 BigTwin-Lösung ist als 2U 2-Node- oder 2U 4-Node-Konfiguration mit optionaler Flüssigkeitskühlung erhältlich. Jeder Node wird von bis zu zwei skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation und bis zu 4 TB DDR5-4800MHz Speicher angetrieben. Auf dem System läuft der neueste VMWare vSAN 8.0 Software-Stack mit der neuen Express Storage Architecture (ESA), um einen einzigen Speicherpool für die bis zu 48 NVMe-Laufwerke zu erstellen, auf den die vier Nodes zugreifen können."*" Basierend auf Vergleichen mit Supermicro X11 BigTwin-SystemenWeitere Informationen finden Sie auf Supermicro.com. Diese Lösung wird auch in einer Sitzung des Supermicro Open Storage Summit 2023, die am 22. August 2023 um 13:00 Uhr EDT ausgestrahlt wird, ausführlicher diskutiert werden. Besuchen Sie die Registrierungsseite des Events, um sich anzumelden.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/ Edge-IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche hochvolumige Hauptplatinen-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden im eigenen Unternehmen (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz genutzt und optimiert werden, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Zeichen sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.com

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5586084