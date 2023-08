The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2023

.

ISIN Name

CA0519188035 AURCANA SILVER CORP.

CA2302662077 CULT FOOD SCIENCE CORP.

DE0005855183 MS INDUSTRIE AG

GB00B84LVH87 ITACONIX PLC

XS2374495765 NATIXIS STR. 23/24 ALV

