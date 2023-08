Durch den Einbau von 315 neuen Kühlanschlüssen ist die Zahl der Steckdosen für Kühlcontainer in dem Adriahafen in Slovenien auf über 1.000 Einheiten gestiegen. Wie der Hafen berichtet, wurde Anfang August ein neuer Abschnitt mit Kühlregalen an seinem Containerterminal fertiggestellt. Foto © Kristjan Stojakovic Mit dieser Modernisierung kann der Hafen die...

