Der österreichische Speisekartoffelmarkt wird weiterhin von den schwachen Ertragsaussichten für die anlaufende Haupternte geprägt. Nach den Niederschlägen in den ersten Augusttagen hatten die Böden zwar in vielen Regionen wieder ausreichend Feuchtigkeit und die Erntearbeiten sind in der vergangenen Woche vielerorts auch wieder voll angelaufen, so der Landwirtschaftskammer...

