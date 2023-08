Über 5 % Kurszuwachs sind das Ergebnis neuer Gerüchte um den nächsten Startschuss des Aufspaltungsprozesses. Wir berichteten in den letzten Wochen bereits. Gestern brachte es das Manager Magazin mit dem Tenor des Zeitdrucks von Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle auf den Tisch, dessen Vertrag Ende April 2024 ausläuft. Demnach sollen als künftiger Kern das Reifengeschäft und der nicht automobile Teil von Contitech erhalten bleiben. Egal, wie das Prozedere letztlich laufen wird: Den inneren Wert von CONTINENTAL - zerlegt in zwei Teile (Reifen und Automotive) - haben wir mehrfach in der Actien-Börse vorgerechnet und ihn auf bis zu 19 Mrd. € taxiert. Es wäre ein Aufschlag um rd. ein Drittel. Nach den Sommerferien wird es spannend.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





