The following instruments on XETRA do have their first trading 23.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.08.2023Aktien1 IT0005555468 La SIA S.p.A.2 CA9113141027 United Parcel Service Inc. CDR3 US4920513052 Keppel Corp. Ltd. ADR4 CA2302663067 CULT Food Science Corp.5 GB00BPK3YZ68 Itaconix PLCAnleihen1 XS2673140633 Commonwealth Bank of Australia2 USC2428PBM26 Canadian Imperial Bank of Commerce3 CH1277080508 Deutsche Bahn Finance GmbH4 CH1291809908 Electricité de France S.A.5 DE000CZ43Z72 Commerzbank AG6 DE000HLB51E0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB50M5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB50L7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB50J1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale