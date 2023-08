Batterie-Recycling ist so eine Sache. Und bis dato fast unmöglich. Dementsprechend wird alles daran gesetzt, die Forschung in diese Richtung weiterzutreiben. Und da es in Deutschland etwas schlapp zugeht, setzt MERCEDES-BENZ nun beim Batterierecycling auf australisches Können. Oder genauer: Auf sein Joint Venture Primobius. Primobius wird mit dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group für die Schwaben eine Batterie-Zerkleinerungsanlage in Süddeutschland bauen. Die Anlage wird das geschredderte Batteriematerial an die MERCEDES-Recyclinganlage LIB liefern, wo Materialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan zurückgewonnen werden. Die recycelten Seltenen Erden werden dann bei der Produktion von 50.000 Batteriemodulen verwendet, die in neuen MERCEDES-Fahrzeugen verbaut werden. Da kann man nur sagen: Endlich! Das spiegelt sich heute auch in den Papieren von MERCEDES-BENZ wider - zumindest vorbörslich geht es schon nach oben!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



