Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) lädt ein, die Energiewende auf einer Fahrradtour durch vier Bundesländer zu "erfahren". Die Tour mit dem Titel "Energiewende erfahren" startet am 27. August (Sonntag) in Heiden und endet am 2. September (Samstag) in Nürnberg. Die Strecke ist 675 Kilometer lang, die Tagesetappen liegen zwischen 89 und 112 Kilometern. Am 2. September trifft die Gruppe in Nürnberg mit einer Tour des LEE Bayern zusammen, die drei Tage zuvor in Garching ...

