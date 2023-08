Der Eurokurs hat seinen Abwärtstrend wegen schwacher Konjunkturdaten am Mittwoch fortgesetzt.Frankfurt - Der Eurokurs hat seinen Abwärtstrend wegen schwacher Konjunkturdaten am Mittwoch fortgesetzt. Diese nährten Rezessionssorgen und dämpften damit die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank im September den Leitzins weiter anheben wird. Die Gemeinschaftswährung kostet zuletzt 1,0807 US-Dollar. Am Dienstag hatte der Kurs zwischenzeitlich noch über einen Cent höher gelegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...