(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.08.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel erneut fester. Unter anderem können Evotec und Qiagen zulegen. An der Wall Street ziehen Gilead Sciences und Biogen an. Der DAX notiert 0,1 Prozent fester bei 15.716 Punkten, gestützt von Vonovia, Merck und Symrise. Nach unten geht es für Adidas, Heidelberg Materials und Siemens Energy. Der MDAX verbessert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...