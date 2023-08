Alphabet gehört dazu, Apple und Microsoft sowieso, Nvidia stieß kürzlich in die Phalanx vor. Der elitäre Kreis der Unternehmen, welche die magische Schallmauer von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung weltweit durchbrechen konnten, umfasst insgesamt derzeit 6 Titel. Doch im Hintergrund liefern sich aussichtsreiche Kandidaten ein packendes Rennen, um in diesen Billionärs-Klub aufsteigen zu können. DER AKTIONÄR hat in der neuen Ausgabe all jene Unternehmen herausgefiltert, die über einen Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...