München (ots) -Zum 1. Saisonsieg gebibbert: Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl war trotz des späten 4:3-Erfolgs nach 1:3-Rückstand gegen Verl zweigeteilt in der Analyse: "Das war sehr, sehr wildes Spiel. Der 2. Teil der 1. Halbzeit war einfach schlecht." Aber es gab ja noch die 2. Hälfte: "Mit welcher Power, mit welcher Wucht die Mannschaft dann gespielt hat, das ist einfach nur bemerkenswert. Dieser Glaube ist mehr wert als die 3 Punkte. Das muss uns durch die Saison tragen." Erst Stromausfall, ein verschossener Elfer, dann feiert Aue erneut einen späten Erfolg nach 2 wunderbar herausgespielten Toren; 2:1 gegen Sandhausen, Erzgebirge bleibt ungeschlagen. Aues Erfolgsrezept, so Trainer Dotchev: "Die Spieler mögen sich einfach auf dem Platz und dann spielen sie gern so miteinander." Viktoria übernimmt nach einem 0:0 gegen RW Essen die Tabellenführung.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 3. Spieltags am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag ab 18.30 Uhr mit der Partie MSV Duisburg gegen SSV Ulm. Die Konferenz am Samstag ab 13.30 Uhr hat Daniel Bierofka zu Gast, Dresden spielt beim ungeschlagenen BVB II, Sandhausen gegen TSV 1860 München spielen ab 16.15 Uhr.1. FC Saarbrücken - SC Verl 4:3Was ein Hin und Her! 1:0, 1:3, 4:3! Saarbrücken holt 3 Tore auf und sichert sich den 1. Saisonsieg. Saarbrücken zeigt Charakter. Verl verspielt eine komfortable Führung und den ersten Saisonsieg und steht ohne Punkt im Tabellenkeller - Fehlstart perfekt.Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Das war ein sehr, sehr wildes Spiel. Wir kommen perfekt rein, müssen eigentlich schnell das 2:0 machen. Dann haben wir Verl eingeladen. Der 2. Teil der 1. Halbzeit war einfach schlecht. Mit welcher Power die Mannschaft dann gespielt hat, ist einfach bemerkenswert. Das ist mehr wert als die 3 Punkte. Dass muss uns über die Saison tragen. Das war eine Wucht. Die Mannschaft hat sich über die Leistung in der 1. Patrick Schmidt und Dominik Becker, Torschützen Saarbrücken:
Schmidt: "Die 1. Halbzeit haben wir uns alle anders vorgestellt. Wir haben nach der Führung den Faden verloren. Wir haben in der 2. Halbzeit mit so einer Power gespielt. Ich habe auch nach dem 3:1 so eine Power gespürt, dass ich wusste, dass hier was Großes passieren kann."
Becker: "Ein besseres Tor als erstes Tor kann man sich nicht wünschen. In der 90. Minute den Siegtreffer zu machen, ist ein geiles Gefühl."
Alexander Ende, Trainer Verl: "Ich bin enttäuscht. Wir haben bis zum 3:1 ein gutes Spiel gemacht. Dann war klar, dass Saarbrücken mehr Risiko gehen wird. Wir haben dann nicht gut verteidigt. Der Druck wurde größer und hinten raus geht die Schlussphase an Saarbrücken."
Über die Wechsel, die eher Unruhe ins Spiel gebracht haben: "Zu dem Zeitpunkt war es logisch. Im Nachhinein kann man sagen, dass es verkehrt war."
Oliver Batista Meier, Torschütze Verl: "Wir haben eine super 1. Halbzeit gespielt. In der 2. Halbzeit haben wir keinen Zugriff gefunden, obwohl wir das 3:1 machen. Ich kann es selbst nicht glauben, was gerade passiert ist. Das ist Fußball. Da müssen wir schnell wieder raus... Das kann nicht sein. Wir haben 8 oder 9 Gegentore bekommen. Das geht nicht. Wir müssen weniger Tore bekommen." SSV Jahn Regensburg - Borussia Dortmund II 0:0
Keine Tore in Regensburg. Der Jahn verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze. Ebenso die Dortmunder. Beide Teams bleiben ungeschlagen.
Jan Zimmermann, Trainer BVB II: "Wir waren am Anfang zu statisch und sind dann ins Risiko gegangen. Wir wussten, was uns erwartet. Ich habe den Jungs gesagt, dass es eine erwachsene Leistung war. Ich mache ihnen überhaupt keinen Vorwurf. Den mache ich dem Schiedsrichter, der uns einen klaren Elfmeter nicht gibt."
Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Wir nehmen den Punkt mit. Der Heimsieg ist uns nicht gelungen. Wir haben uns wenige Chancen erspielt, hätten in der 2. Halbzeit den Dreier aber mitnehmen können."
Rasim Bulic, Regensburg über den Elfmeter, den es nicht gab und er ihn verschuldet hätte: "Wenn der Schiedsrichter entscheidet, dass es kein Foul ist, ist es kein Foul. Das reicht auch nicht für ein Elfmeter... 1. Halbzeit war schwer, dann sind wir gut reingekommen. Danach waren wir besser."
Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 2:1
Aue gelingt der Lucky Punch kurz vor Ende der Partie. In der 86. Minute fällt der Sietreffer durch Joshua Schwirten. Das Erzgebirge holt sich damit den 2. Saisonsieg. Für Absteiger Sandhausen ist es die erste Pleite der Saison.
Pavel Dotchev, Trainer Aue und Danny Galm, Trainer Sandhausen:
Danny Galm: "Wir wissen, was hier entstehen kann. Wir haben es in der 1. Hälfte nicht geschafft, in die Duelle zu kommen. In der 2. Halbzeit waren wir am Drücker, haben aber nichts draus gemacht. Das müssen wir akzeptieren. Das ist Teil der Entwicklung."
Dotchev: "Ich hatte Bedenken, was die Kräfte angeht. Ich wusste nicht, wie das Team ab der 60. Minute spielt. Unsere Wechsel haben guten Schwung gebracht. Ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das war nicht unverdient."
Joshua Schwirten, Torschütze beim Profidebüt, Aue: "Ich bin sehr glücklich. Dass wir 3 Punkte holen konnten. 1. Spiel, 1. Treffer. Das ist ein einzigartiges Gefühl."
Nikolai Rehnen, Sandhausen: "Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wollten ungeschlagen bleiben. Das ist ärgerlich."
FC Viktoria Köln - RW Essen 0:0
Köln und Essen spielen Unentschieden, Tore gibt es keine. Für Köln bedeutet das aber die Tabellenführung. Essen sichert sich den 2. Punkt bleibt aber sieglos.
Olaf Janßen, Trainer Köln: "Ich bin ein stolzer Trainer. Wir haben eine super Leistung abgeliefert. Die Kugel wollte nicht rein. Das gehört dazu. Wir sind daran aber nicht verzweifelt. Wir haben wenig zugelassen. Wenn wir die Leistung wieder abrufen, werden wir häufiger gewinnen als ein 0:0 zu holen. Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind."
Michael Schultz, Köln: "Wir haben nicht verloren, wir haben zu Null gespielt. Das ist das positive. Wir haben wenig zugelassen. Es war auch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen. Ich bin nicht unzufrieden."
Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Wir können mit dem Punkt absolut leben. Wir mussten brutal leiden. Wir waren taktisch diszipliniert. Köln ist eine sehr gute Mannschaft. Das hat man gesehen. Es tut auch mal gut zu null zu spielen. Wir haben es gut gemacht und können daher mit dem Punkt leben."
SC Freiburg II - SpVgg Unterhaching 0:0
Riesenhitze, kein Tore. Freiburg und Unterhaching trennen sich torlos. Aufsteiger Unterhaching bleibt damit ungeschlagen. Freiburg holt den 2. Punkt und wartet weiter auf den 1. Sieg.
Thomas Stamm, Trainer Freiburg: "Wir waren aktiver, spielbestimmender und wir hatten die besseren Chancen. Das war auch in der 2. Halbzeit der Fall. Trotzdem waren wir nicht so dominant, dass man sagen kann, du brauchst den Dreier und musst ihn unbedingt mitnehmen. Ich sage aber, wir hätten den Sieg verdient gehabt."
Marc Unterberger, Trainer Haching: "Wir haben etwas zugelassen, aber nicht in der Häufigkeit, dass es lichterloh brennt. Riesen-Kompliment an die Jungs, wie diszipliniert sie gearbeitet haben. Sie haben trotz Englischer Woche 90 Minuten Gas gegeben. Wir sind froh über den Punkt."
Josef Welzmüller, Kapitän Haching: "Meine Beine sind sehr weich. Die englische Woche ist brutal hart. Gerade für ältere Spieler wie mich. Wir sind aber ordentlich ins Spiel gekommen. Freiburg hat uns vor Herausforderungen gestellt. Wir nehmen den Punkt wahnsinnig gerne mit. Da können wir glücklich sein."