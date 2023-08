Die Marktlage bei Kernobst zeigt sich weiterhin ruhig, zumal sich der Markt nun Mitten in den Sommerferien befindet. Bis in die nächste Woche hinein wird die Jonagoldgruppe noch vorrätig sein, danach ist die alte Ernte mehr oder weniger geräumt. Die alte Saison kann damit ohne größere Altbestände in die neue Saison 23/24 übergehen. Bildquelle:...

