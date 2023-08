The following instruments on XETRA do have their first trading 24.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.08.2023Aktien1 AU0000054322 FINEOS Corporation Holdings PLC CDIS2 GB00BRBJ3P08 Iconic Labs PLC3 DE0005855183 MS Industrie AG4 US00165C3025 AMC Entertainment Holdings Inc.5 AU0000276149 Strata Investment Holdings PLC CDISAnleihen1 XS2673570995 BNG Bank N.V.2 US808513CG89 Charles Schwab Corp.3 XS2641928382 Clydesdale Bank PLC4 EU000A2SCAK5 European Financial Stability Facility [EFSF]5 US298785JY36 European Investment Bank (EIB)6 DE000A351MT2 Kreditanstalt für Wiederaufbau7 XS2673929944 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000DD5A4J0 DZ BANK AG9 DE000DD5A4H4 DZ BANK AG10 XS2673547746 E.ON SE11 US808513CH62 Charles Schwab Corp.12 XS2673564832 Danske Mortgage Bank PLC13 XS2673536541 E.ON SE14 XS2672418055 Mizuho Financial Group Inc.15 XS2673526401 Santander UK Group Holdings PLC16 SK4000023636 Slovenská Sporitelna AS17 XS2671621402 Volvo Treasury AB18 DE000HLB50K9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB50H5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale