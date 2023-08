Alpiq schreibt im H1 wieder einen hohen Gewinn. Im Vorjahr war es aufgrund von buchhalterischen Effekten wegen der starken Turbulenzen an den Energiemärkten zu einem Verlust gekommen.Lausanne - Alpiq hat im ersten Halbjahr wieder einen hohen Gewinn geschrieben. Im Vorjahr war es aufgrund von buchhalterischen Effekten wegen der starken Turbulenzen an den Energiemärkten zu einem Verlust gekommen. Der Nettoumsatz der Gruppe ging im ersten Semester 2023 zwar deutlich zurück und zwar auf 5,0 Milliarden (-17%). 2022 hatten extreme Preissteigerungen an den Energiemärkten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...