Der IT-Dienstleister hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz nur leicht steigern können. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält das Unternehmen jedoch fest.Stans - Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz nur leicht steigern können. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält das Unternehmen jedoch fest. Eine neue Strategie soll das Wachstum unterstützen. In den Monaten Januar bis Juni 2023 steigerte SoftwareOne seinen Umsatz um 2,9 Prozent auf 506,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Den vollständigen Artikel lesen ...