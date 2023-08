Douglas schraubte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 den bereinigten Umsatz um knapp 10 % auf 910 Mio. Euro in die Höhe, das bereinigte operative Ergebnis legte um 11,9 % auf 154,3 Mio. Euro zu. Und es soll noch weitergehen: Den Umsatz will man bis 2026 auf 5 Mrd. Euro steigern. Douglas konnte den Umsatz sowohl in den Filialen als auch in den Online-Shops steigern. Dabei wuchs das Geschäft in den Läden nach dem Ende der Corona-Krise um 12,1 %, im E-Commerce waren es 5,2 %. Nach neun Monaten schrieb die Kette einen Gewinn von 44,9 Mio. Euro. Aufgrund der guten Zahlen ist es gut möglich, dass Douglas im nächsten Jahr den Sprung auf das Börsenparkett wagt. Das sollte man im Hinterkopf behalten!



