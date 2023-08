Die Zahlen von Nvidia treiben den Dax an. Kein einziger Wert startete den Tag im Minus. Was zu erwarten ist Hervorragender Start für den Dax: Er liegt bereits über ein Prozent im Plus und kein einziger Wert des deutschen Leitindex liegt im Minus. Besonders Symrise und Vonovia heben sich hervor, die bereits über zwei Prozent im Plus heute liegen. Der Grund: Die Zahlen des Chip-Herstellers Nvidia. Dieser übertraf mit einem Quartalsumsatz von 13,5 Milliarden ...

