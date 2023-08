Die langjährige Firmenchefin Marianne Wildi soll 2024 zunächst in den Verwaltungsrat gewählt und dann nach einer aufsichtsrechtlich bedingten Übergangsfrist Präsidentin des Verwaltungsrats werden.Lenzburg - Bei der Hypothekarbank Lenzburg kommt es zu organisatorischen und personellen Veränderungen. So soll die langjährige Firmenchefin Marianne Wildi 2024 zunächst in den Verwaltungsrat gewählt und dann nach einer aufsichtsrechtlich bedingten Übergangsfrist Präsidentin des Verwaltungsrats werden, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Damit solle gewährleistet werden, dass der unter der...

Den vollständigen Artikel lesen ...