Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag von den starken US-Vorgaben profitiert. Neben den Gewinnen an der Wall Street stützten die überraschend starken Zahlen des US-Halbleiterkonzerns Nvidia. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,6 Prozent auf 4292,30 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,58 Prozent auf 7288,88 Zähler zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0...

