Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 bis Ende Juli 2023 hat der Bund die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung mit insgesamt 2,03 Milliarden Franken unterstützt.Bern - Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 bis Ende Juli 2023 hat der Bund die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung mit insgesamt 2,03 Milliarden Franken unterstützt. Das teilte der Bundesrat am Donnerstag mit. 1,68 Milliarden Franken - über vier Fünftel der Ausgaben - setzte der Bund hauptsächlich für die Aufnahme und Unterstützung von Personen mit Schutzstatus S...

