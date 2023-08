Düsseldorf - Die Gewerkschaft Verdi ist erleichtert über die Annahme des Insolvenzplans beim Modehändler P&C, kritisiert aber das Management. "Am Beispiel Peek & Cloppenburg wird einmal mehr deutlich, dass häufig die Beschäftigten für Fehlentscheidungen des Managements mit der eigenen Zukunftsperspektive haftbar gemacht werden. Daher ist die Absicherung des Personals von zentraler Bedeutung", sagte Silke Zimmer, Fachbereichsleiterin Handel NRW, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Beschäftigte müssen am Zukunftsprozess des Unternehmens beteiligt werden." Die Kollegen auf der Fläche wüssten genau, "wo die Abläufe nicht stimmen", so Zimmer. "Sie sind die besten Unternehmensberater, wenn es um die Zukunft geht."

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken