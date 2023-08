Nvidia hat am Vorabend geliefert und starke Zahlen sowie einen optimistischen Ausblick präsentiert. Die Börse hat gejubelt: Rund acht Prozent ist die Aktie im nachbörslichen Handel gestiegen. Kurz nach Handelsstart an der Wall Street ist das Plus zwischenzeitlich allerdings auf weniger als drei Prozent zusammengeschrumpft.Unterstützt von den starken Zahlen am Vorabend ist die Nvidia-Aktie am Donnerstag mit einem neuen Allzeithoch bei 502,66 Dollar in den US-Handel gestartet. Gut eine halbe Stunde ...

