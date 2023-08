Ein weiterer starker Geschäftsbericht des Chipkonzerns Nvidia hat am Donnerstag der technologielastigen Nasdaq-Börse nur kurzfristig Auftrieb gegeben.New York - Ein weiterer starker Geschäftsbericht des Chipkonzerns Nvidia hat am Donnerstag der technologielastigen Nasdaq-Börse nur kurzfristig Auftrieb gegeben. Rasch bröckelten die Gewinne wieder ab. Die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigte einen weiterhin sehr robusten Stellenmarkt, was am Markt neue Spekulationen über die Leitzins-Pläne der US-Notenbank Fed anheizte und...

Den vollständigen Artikel lesen ...