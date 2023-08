Es ist Zeit Amazon-Aktien zu kaufen! So lautet das Votum der amerikanischen Investmentbank Piper Sandler. Als Grund nennen die Experten einen starken Ausblick und sprechen von einer Renaissance der Margen. Befindet sich Amazon also bereits im besten Quartal aller Zeiten?Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion hat am Donnerstag sein "Overweight"-Rating für die Amazon-Aktie bekräftigt und sein Kursziel von 175 auf 185 Dollar angehoben. Aktuell entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 37 Prozent. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...