Die Lagerhalle in Durach-Oberkottern nutzten mehrere Firmen aus der Region, so befanden sich dort auch Batteriesmodule von Sonnen. Der Großbrand zog sich über mehrere Stunden. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Ursache für das Feuer.Am Dienstagmorgen gegen 2:45 Uhr ist in einer Lagerhalle in Durach-Oberkottern ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Stunden brauchten die rund 150 Feuerwehrleute, um den Großbrand zu löschen. Die starke Rauchentwicklung führte dazu, dass gegen 3 Uhr die Menschen aus den Wohnhäusern der umliegenden Straßen evakuiert wurden. Knapp zwei Stunden später konnten sie jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...